Sciopero generale in più di 500 in piazza a Viterbo | Stop al genocidio a Gaza | FOTO

Viterbo ha risposto all'appello dello sciopero generale proclamato a livello nazionale dopo il blocco della flottiglia diretta a Gaza da parte della marina israeliana. La mobilitazione, che vede in prima fila la Cgil, ha portato in strada oltre 500. La maggior parte dei manifestanti sono giovani. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

A Roma è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni, trasporti e strade chiuse: notizie e aggiornamenti https://ift.tt/YztjATp - X Vai su X

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per Gaza del 22 settembre: a rischio treni e mezzi pubblici per 24 ore - Roma, 17 settembre 2025 – Sarà un lunedì intenso dal nord al sud Italia quello del 22 settembre per scuole, università, logistica e trasporti a causa dello sciopero generale di 24 ore indetto dai ... Lo riporta quotidiano.net

Sciopero generale il 1 maggio, chi aderisce in Italia: orari, manifestazioni e settori coinvolti - Domani, giovedì 1 maggio 2025, è in programma lo sciopero generale nazionale per l'intera giornata di lavoro, in occasione della Festa dei lavoratori. Come scrive fanpage.it