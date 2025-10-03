Sciopero generale in migliaia bloccano Perugia
Migliaia, cinquemila, forse di più. Il corteo per lo sciopero generale indetto dalla Cgil in difesa della Palestina e della Global Sumud Flottila ha portato in strada studenti e lavoratori, associazioni e liberi cittadini. Un “serpentone" colorato e rumoroso di bandiere palestinesi e vessilli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Bloccare tutto, letteralmente. Durante lo sciopero generale per Gaza e per la Flotilla, decine di manifestanti hanno occupato l’aeroporto “Galilei” di Pisa - X Vai su X
la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale, bloccano strade e stazioni per Gaza: alta tensione da Roma a Milano - Disagi e tensione in tutta Italia per lo sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Riporta iltempo.it
Sciopero generale per Gaza, la Cgil: 'In 100mila a Milano'. Disagi per i treni in varie città. La diretta - A Roma oltre 60mila in piazza, in 50mila a Torino. Secondo ansa.it