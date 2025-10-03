Sciopero generale in migliaia al corteo per la Palestina lungo le strade del centro
Migliaia di persone hanno affollato fin da questa mattina, venerdì, il corteo per la Palestina organizzato in corrispondenza dello sciopero generale indetto dalla Cgil e da altre sigle dei sindacati di base. Il corteo è partito dal campus universitario in piazzale Igino Lega, per poi passare in.
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato»
Trenta, in migliaia al corteo dello sciopero generale per Gaza - Vasta adesione all'iniziativa indetta da Cgil, Usb, Cub e Sgb in solidarietà con i palestinesi e gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle forze armate israeliane.