Sciopero generale il Tg3 aderisce | Tg1 e Tg2 regolarmente in onda
Lo sciopero generale indetto dalla Cgil a sostegno della Flotilla e della Palestina ha aperto una spaccatura tra le redazioni di casa Rai. Come riportato da Repubblica, mentre Tg1 e Tg2 hanno deciso di andare in onda regolarmente, a dispetto dell’adesione alla protesta comunicata da Usigrai, il Tg3 ha fatto l’opposto. L’edizione delle 14.30 e quella delle 19, quindi le due principali, non andranno in onda e sarà trasmessa soltanto la striscia di garanzia di sei minuti. Intanto Rainews24 non ha interrotto le dirette. Ha soltanto spiegato agli spettatori che si potrebbe andare incontro a una programmazione «ridotta per lo sciopero generale». 🔗 Leggi su Lettera43.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
“Questa giornata rende onore al nostro Paese”. È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l’Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F - X Vai su X
Sciopero generale, ventimila in marcia per bloccare Napoli https://www.napolitoday.it/cronaca/sciopero-generale-napoli-palestina.html - facebook.com Vai su Facebook
Rai, il Tg3 aderisce allo sciopero, Tg1 e Tg2 in onda regolarmente - Il comitato di redazione del telegiornale di Rai3: “Scelta concreta per sottolineare vicinanza alla Flotilla” ... Come scrive msn.com
Sciopero generale 3 ottobre in Rai, i programmi saltati per l'adesione dei giornalisti dal Tg3 a Ore 14 - Le ripercussioni dello sciopero generale sono arrivate fino alla Rai, che ha modificato i palinsesti per l'adesione dei giornalisti: i programmi saltati ... Riporta virgilio.it