Sciopero generale il Tg3 aderisce | Tg1 e Tg2 regolarmente in onda

Lettera43.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero generale indetto dalla Cgil a sostegno della Flotilla e della Palestina ha aperto una spaccatura tra le redazioni di casa Rai. Come riportato da Repubblica, mentre Tg1 e Tg2 hanno deciso di andare in onda regolarmente, a dispetto dell’adesione alla protesta comunicata da Usigrai, il Tg3 ha fatto l’opposto. L’edizione delle 14.30 e quella delle 19, quindi le due principali, non andranno in onda e sarà trasmessa soltanto la striscia di garanzia di sei minuti. Intanto Rainews24 non ha interrotto le dirette. Ha soltanto spiegato agli spettatori che si potrebbe andare incontro a una programmazione «ridotta per lo sciopero generale». 🔗 Leggi su Lettera43.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

