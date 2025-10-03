Sciopero generale il corteo pro Gaza blocca Napoli dal porto all' autostrada

(LaPresse) A Napoli oltre 50mila persone hanno preso parte al corteo per lo sciopero generale a sostegno della Palestina. Il raduno è iniziato alle ore 9:30 in piazza Garibaldi. I manifestanti hanno prima fatto irruzione nel porto, giunti davanti al blocco di Polizia, dopo una lunga trattativa e qualche spintone sono riusciti a passare e a proseguire all’interno dello scalo napoletano. Forzato un cancello si sono addentrati nell’area di scarico e carico container al grido di Palestina libera. Ritornati su via Marina hanno bloccato per circa trenta minuti l’ingresso dell’autostrada per poi proseguire la marcia fino a piazza Mercato dove il corteo si è sciolto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

