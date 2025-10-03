Sciopero generale il bilancio delle manifestazioni nelle piazze italiane

Scontri, tensioni e città paralizzate. Ancora una giornata di proteste con numeri da record in decine di cortei pro Pal in tutta Italia. Pesanti i disagi nel giorno dello sciopero generale indetto da Cgil e Usb. A Milano in centomila hanno sfilato tra le vie della città fino a quando un cordone si è staccato per dirigersi e occupare la tangensiale Est. Automobili incolonnate ferme. Agenti aggrediti con sassi e bottiglie che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Blindata la Stazione Termini, a Roma centinaia di migliaia di manifestanti da Piazza Vittorio si sono diretti verso l'imbocco dell'autostrada A24 paralizzando il traffico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sciopero generale, il bilancio delle manifestazioni nelle piazze italiane

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

“Questa giornata rende onore al nostro Paese”. È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l’Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F - X Vai su X

Una marea a Firenze per #Gaza nel giorno dello sciopero generale Cgil - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale, polemica politica. Il ministro Salvini: “Illegittimo. Chi sbaglia paga” - “Uno sciopero illegittimo perché tale lo ha dichiarato la commissione tecnica” così il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo ... Scrive espansionetv.it

Sciopero generale del 3 ottobre 2025: l'Italia tra proteste, caos e divisioni politiche - Nel cuore delle città italiane, oggi si è consumata una giornata di forti tensioni e disagi senza precedenti. Segnala lasicilia.it