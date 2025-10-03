Sciopero generale il bilancio delle manifestazioni nelle piazze italiane

Tgcom24.mediaset.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri, tensioni e città paralizzate. Ancora una giornata di proteste con numeri da record in decine di cortei pro Pal in tutta Italia. Pesanti i disagi nel giorno dello sciopero generale indetto da Cgil e Usb. A Milano in centomila hanno sfilato tra le vie della città fino a quando un cordone si è staccato per dirigersi e occupare la tangensiale Est. Automobili incolonnate ferme. Agenti aggrediti con sassi e bottiglie che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Blindata la Stazione Termini, a Roma centinaia di migliaia di manifestanti da Piazza Vittorio si sono diretti verso l'imbocco dell'autostrada A24 paralizzando il traffico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sciopero generale il bilancio delle manifestazioni nelle piazze italiane

© Tgcom24.mediaset.it - Sciopero generale, il bilancio delle manifestazioni nelle piazze italiane

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

sciopero generale bilancio manifestazioniSciopero generale, polemica politica. Il ministro Salvini: “Illegittimo. Chi sbaglia paga” - “Uno sciopero illegittimo perché tale lo ha dichiarato la commissione tecnica” così il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo ... Scrive espansionetv.it

Sciopero generale del 3 ottobre 2025: l'Italia tra proteste, caos e divisioni politiche - Nel cuore delle città italiane, oggi si è consumata una giornata di forti tensioni e disagi senza precedenti. Segnala lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Bilancio Manifestazioni