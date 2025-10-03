Sciopero generale Fratoianni al corteo | Meloni attacca i manifestanti perché ha paura che il Paese si svegli – Video

“Weekend lungo? Che vada di traverso a chi insulta lavoratori e lavoratrici. Giorgia Meloni dimentica che chi sciopera rinuncia allo stipendio, dovrebbe evitare di fare battute così volgari. La verità è che attacca i manifestanti perché ha paura di queste piazze, ha paura di un Paese che si sveglia”. Lo ha detto il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, presente a Roma al corteo nel giorno dello sciopero generale per Gaza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero generale, Fratoianni al corteo: “Meloni attacca i manifestanti perché ha paura che il Paese si svegli” – Video

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Come sta andando lo sciopero generale di Cgil e Usb per Gaza. - X Vai su X

la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale, a Milano decine di migliaia in corteo: le immagini - (LaPresse) Sono decine di migliaia i manifestanti che hanno aderito allo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà della Global Sumut Flotillia fermata ... Lo riporta msn.com

Sciopero generale in tutta Italia, Landini sfida il governo: “Le piazze sono strapiene, atto di solidarietà”. Salvini: “È illegittimo, lo paghi lui”. Schlein e ... - Sciopero generale: piazze gremite da Roma a Milano, tensioni a Bologna e Torino. lanotiziagiornale.it scrive