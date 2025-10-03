Sciopero generale e proteste in tutta Italia per la Flotilla | caos nei trasporti tensioni in più città

Puntomagazine.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sindacati in piazza per Gaza, ma il Garante boccia la protesta: disagi in tutta Italia tra blocchi, scontri e accuse politiche.. Roma, 3 ottobre 2025 – Giornata ad alta tensione in tutta Italia per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base e dalla Cgil, in solidarietà con la Flotilla per Gaza. La protesta, giudicata illegittima dalla Commissione di garanzia sugli scioperi per mancato preavviso, sta paralizzando il Paese tra cortei, blocchi stradali, scontri e gravi disagi nei trasporti. Scontri e blocchi: da Torino a Napoli. La mobilitazione ha preso il via fin dalle prime ore del mattino, con presidi e blocchi stradali in diverse città. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

sciopero generale e proteste in tutta italia per la flotilla caos nei trasporti tensioni in pi249 citt224

© Puntomagazine.it - Sciopero generale e proteste in tutta Italia per la Flotilla: caos nei trasporti, tensioni in più città

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

sciopero generale proteste tuttaSciopero generale 3 ottobre 2025, manifestazioni in tutta Italia per Gaza e Flotilla – La diretta - Migliaia di persone sono attese oggi, venerdì 3 ottobre, nelle piazze di tante città, da Nord a Sud, in occasione dello sciopero generale. Lo riporta msn.com

sciopero generale proteste tuttaSciopero generale e manifestazioni in tutta Italia oggi 3 ottobre, le ultime news. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia oggi 3 ottobre, le ultime news. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Proteste Tutta