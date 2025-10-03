Sciopero generale e proteste in tutta Italia per la Flotilla | caos nei trasporti tensioni in più città
Sindacati in piazza per Gaza, ma il Garante boccia la protesta: disagi in tutta Italia tra blocchi, scontri e accuse politiche.. Roma, 3 ottobre 2025 – Giornata ad alta tensione in tutta Italia per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base e dalla Cgil, in solidarietà con la Flotilla per Gaza. La protesta, giudicata illegittima dalla Commissione di garanzia sugli scioperi per mancato preavviso, sta paralizzando il Paese tra cortei, blocchi stradali, scontri e gravi disagi nei trasporti. Scontri e blocchi: da Torino a Napoli. La mobilitazione ha preso il via fin dalle prime ore del mattino, con presidi e blocchi stradali in diverse città. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook
Sciopero generale nazionale, domani trasporto pubblico a rischio. Dettagli su linee Atac e degli operatori privati, parcheggi di scambio, biglietterie, servizi Cotral, ferrovie Metromare e Roma-Viterbo su ? https://bit.ly/4o5O8Lw - X Vai su X
Sciopero generale 3 ottobre 2025, manifestazioni in tutta Italia per Gaza e Flotilla – La diretta - Migliaia di persone sono attese oggi, venerdì 3 ottobre, nelle piazze di tante città, da Nord a Sud, in occasione dello sciopero generale. Lo riporta msn.com
Sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia oggi 3 ottobre, le ultime news. DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia oggi 3 ottobre, le ultime news. Come scrive tg24.sky.it