Sciopero generale e manifestazioni | treni in forte ritardo a Livorno porto bloccato LIVE

Dopo il blocco della missione Global Sumund Flotilla per Gaza da parte di Israele per la giornata di oggi è stata indetta una mobilitazione nazionale da Unione Sindacale di Base (Usb), Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori pubblici e privati, fabbriche, uffici e attività operanti nella Pubblica Amministrazione. Come previsto dalla legge (numero 146-1990), sono garantite tutte le prestazioni minime essenziali in una giornata che si preannuncia non priva di disagi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero generale e manifestazioni: treni in forte ritardo, a Livorno porto bloccato. LIVE

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: "Non siete soli". Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

