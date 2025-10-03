Sciopero generale e manifestazioni sindacati | 300mila a Roma DIRETTA TV

Il Paese scende in piazza contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una volta solidarietà alla popolazione di Gaza. Alta la partecipazione alle manifestazioni, da Nord a Sud. Cancellazioni e ore di ritardo già accumulate in mattinata negli scali ferroviari. Bloccati i porti di Napoli e Livorno e varie autostrade (come l'A14 a Bologna) e tangenziali in giro per l'Italia. La mobilitazione nazionale è stata indetta da Usb,  Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori, pubblici e privati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Sciopero generale e manifestazioni, sindacati: "300mila a Roma". DIRETTA TV

Sciopero generale e manifestazioni: treni in forte ritardo, a Livorno porto bloccato.

