Sciopero generale e manifestazioni oggi in tutta Italia per Gaza e Flotilla | le news in diretta

(Adnkronos) – Sciopero nazionale oggi a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. La mobilitazione, indetta da Cgil e Usb, coinvolge tutti i settori e le categorie pubbliche e private, dai trasporti locali ai treni, dalla scuola alla sanità. Organizzati 100 cortei nelle città. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché senza preavviso, . 🔗 Leggi su Webmagazine24.it