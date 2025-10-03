Sciopero generale e manifestazioni migliaia in piazza Tensioni a Milano e Bologna LIVE

Il Paese scende in piazza contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una volta solidarietà alla popolazione di Gaza. Alta la partecipazione alle manifestazioni, da Nord a Sud. Cancellazioni e ore di ritardo già accumulate in mattinata negli scali ferroviari. Bloccati i porti di Napoli e Livorno e varie autostrade (come l'A14 a Bologna) e tangenziali in giro per l'Italia. La mobilitazione nazionale è stata indetta da Usb,  Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori, pubblici e privati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

sciopero generale manifestazioni migliaiaLo sciopero e le manifestazioni in tutta Italia per la Flotilla e per Gaza - Migliaia di persone stanno manifestando in moltissime città: sono state occupate università e porti, e cancellati treni e voli ... Secondo ilpost.it

Sciopero generale, piazze piene in decine di città. “A Milano siamo in 100mila”. Almeno 60mila a Roma. Decine di migliaia gli studenti - Sono migliaia i manifestanti che questa mattina si sono dati appuntamento in piazza Malpighi, a Bologna, per partecipare alla manifestazione organizzata dalla Cgil in occasione dello sciopero generale ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

