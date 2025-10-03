Sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia oggi 3 ottobre le ultime news DIRETTA

Dopo il  blocco della missione   Global Sumund Flotilla  per  Gaza  da parte di  Israele  per la giornata di oggi è stata indetta una mobilitazione nazionale da Unione Sindacale di Base (Usb), Cgil, Cub e Sgb. Saranno interessati tutti i settori pubblici e privati, fabbriche, uffici e attività operanti nella pubblica amministrazione. Come previsto dalla legge (numero 146-1990), sono garantite tutte le prestazioni minime essenziali in una giornata che si preannuncia non priva di disagi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

