Sciopero generale e manifestazioni Cgil | 2 mln in piazza Tensioni in molte città LIVE
Il Paese scende in piazza contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una volta solidarietà alla popolazione di Gaza. Alta la partecipazione alle manifestazioni, da Nord a Sud. Cancellazioni e ore di ritardo già accumulate in mattinata negli scali ferroviari. Bloccati i porti di Napoli e Livorno e varie autostrade (come l'A14 a Bologna) e tangenziali in giro per l'Italia. La mobilitazione nazionale è stata indetta da Usb, Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori, pubblici e privati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
“Questa giornata rende onore al nostro Paese”. È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l’Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F - X Vai su X
la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Si legge su ilmessaggero.it
Sciopero 3 ottobre 2025 e trasporti in Toscana: a rischio treni, bus e tramvia, orari e fasce garantite - Si prevedono anche cancellazioni di voli negli sali di Firenze e Pisa. Come scrive lanazione.it