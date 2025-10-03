Sciopero generale e manifestazioni Cgil | 2 mln in piazza Tensioni in molte città LIVE

Tg24.sky.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paese scende in piazza contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una volta solidarietà alla popolazione di Gaza. Alta la partecipazione alle manifestazioni, da Nord a Sud. Cancellazioni e ore di ritardo già accumulate in mattinata negli scali ferroviari. Bloccati i porti di Napoli e Livorno e varie autostrade (come l'A14 a Bologna) e tangenziali in giro per l'Italia. La mobilitazione nazionale è stata indetta da Usb,  Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori, pubblici e privati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

sciopero generale e manifestazioni cgil 2 mln in piazza tensioni in molte citt224 live

© Tg24.sky.it - Sciopero generale e manifestazioni, Cgil: "2 mln in piazza". Tensioni in molte città. LIVE

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

sciopero generale manifestazioni cgilSciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Si legge su ilmessaggero.it

sciopero generale manifestazioni cgilSciopero 3 ottobre 2025 e trasporti in Toscana: a rischio treni, bus e tramvia, orari e fasce garantite - Si prevedono anche cancellazioni di voli negli sali di Firenze e Pisa. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Manifestazioni Cgil