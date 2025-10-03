Sciopero generale e cortei | treni bus ospedali scuole e non solo cosa succede a Genova

È il giorno dello sciopero generale per Gaza. Mobilitazione lanciata dalla Cgil, Usb, Cub e sindacati di base dopo gli ultimi sviluppi che hanno coinvolto la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Le navi sono state abbordate nella serata di mercoledì e l'intervento del governo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza

Sciopero generale nazionale, domani trasporto pubblico a rischio. Dettagli su linee Atac e degli operatori privati, parcheggi di scambio, biglietterie, servizi Cotral, ferrovie Metromare e Roma-Viterbo

Flotilla, lo sciopero generale oggi in diretta: manifestazioni e cortei in tutta Italia, stop a treni e aerei - Le ultime notizie sullo sciopero generale di oggi, 3 ottobre, contro l’abbordaggio della Flotilla diretta a Gaza e gli aggiornamenti sul genocidio in ... Come scrive fanpage.it

Sciopero generale, treni soppressi e cancellazioni - E' il giorno dello sciopero generale di 24 ore, proclamato da Cgil e sindacati di base a sostegno del popolo palestinese e degli attivisti della Flotilla, fermati al largo di Gaza. Lo riporta rainews.it