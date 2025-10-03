Sciopero generale e cortei | disagi per i treni Usb | A Roma in 300mila LIVE

Il Paese scende in piazza per protestare contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una volta solidarietà alla popolazione di Gaza. Alta la partecipazione alle manifestazioni, da Nord a Sud. Cancellazioni e ore di ritardo già accumulate in mattinata negli scali ferroviari. Bloccati i porti di Napoli e Livorno, così come autostrade e tangenziali in giro per l'Italia. La mobilitazione nazionale è stata indetta da Usb, Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori, pubblici e privati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

