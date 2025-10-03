Sciopero generale e cortei | disagi per i treni Usb | A Roma in 300mila LIVE

Tg24.sky.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paese scende in piazza per protestare contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una volta solidarietà alla popolazione di Gaza. Alta la partecipazione alle manifestazioni, da Nord a Sud. Cancellazioni e ore di ritardo già accumulate in mattinata negli scali ferroviari. Bloccati i porti di Napoli e Livorno, così come autostrade e tangenziali in giro per l'Italia. La mobilitazione nazionale è stata indetta da Usb,  Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori, pubblici e privati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

sciopero generale e cortei disagi per i treni usb a roma in 300mila live

© Tg24.sky.it - Sciopero generale e cortei: disagi per i treni. Usb: "A Roma in 300mila". LIVE

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

sciopero generale cortei disagiSciopero generale oggi 3 ottobre per Gaza in diretta: i disagi per lo stop ai mezzi, treni, aerei, metro, bus e tram - Ha raggiunto il Centro tecnico della Figc a Coverciano il corteo di Firenze in solidarietà con la Palestina e per lo sciopero Usb. Riporta corriere.it

Sciopero generale per Gaza, la Cgil: 'In 100mila a Milano'. Disagi per i treni in varie città. La diretta - A Roma oltre 60mila in piazza, in 50mila a Torino. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Cortei Disagi