Sciopero generale e cortei | disagi per i treni Usb | A Roma in 300mila LIVE
Il Paese scende in piazza per protestare contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una volta solidarietà alla popolazione di Gaza. Alta la partecipazione alle manifestazioni, da Nord a Sud. Cancellazioni e ore di ritardo già accumulate in mattinata negli scali ferroviari. Bloccati i porti di Napoli e Livorno, così come autostrade e tangenziali in giro per l'Italia. La mobilitazione nazionale è stata indetta da Usb, Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori, pubblici e privati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Sciopero generale oggi 3 ottobre per Gaza in diretta: i disagi per lo stop ai mezzi, treni, aerei, metro, bus e tram - Ha raggiunto il Centro tecnico della Figc a Coverciano il corteo di Firenze in solidarietà con la Palestina e per lo sciopero Usb.
Sciopero generale per Gaza, la Cgil: 'In 100mila a Milano'. Disagi per i treni in varie città. La diretta - A Roma oltre 60mila in piazza, in 50mila a Torino.