Sciopero generale e cortei | disagi per i treni Cgil | A Milano in 100mila LIVE

Il Paese scende in piazza per protestare contro il blocco israeliano della Global Sumud Flotilla e per esprimere ancora una volta solidarietà alla popolazione della Striscia di Gaza. Alta la partecipazione ai cortei, da Nord a Sud. Cancellazioni e ore di ritardo già accumulate in mattinata negli scali ferroviari. La mobilitazione nazionale è stata indetta dall'Unione Sindacale di Base (Usb), Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori, pubblici e privati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero generale e cortei: disagi per i treni. Cgil: "A Milano in 100mila". LIVE

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Come sta andando lo sciopero generale di Cgil e Usb per Gaza.

la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c'è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor

Sciopero generale oggi 3 ottobre per Gaza in diretta: i disagi per lo stop ai mezzi, treni, aerei, metro, bus e tram - La situazione dei trasporti e i disagi per la protesta di Cgil e Usb, gli orari e le fasce di garanzia Sono oltre 60mila, secondo le stime delle forze dell'ordine, le persone scese in piazza a Roma og ... Si legge su corriere.it

Sciopero generale a Palermo, migliaia di persone al corteo: disagi a viabilità e mezzi pubblici CLICCA PER IL VIDEO - Il corteo è partito da piazza Giulio Cesare e terminerà la sua corsa in piazza Indipendenza.