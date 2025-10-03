Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb Tornato a casa l' attivista originario di Martina Franca

Indetto da Cgil e Usb si svolge oggi lo sciopero generale in Italia. Si fermano i lavoratori, disagi nei settori dei trasporti e della scuola tra gli altri. Manifestazioni in tutto il Paese. Lo sciopero arriva pressoché immediatamente dopo il fermo delle barche in mare verso Gaza, da parte delle autorità israeliane, con l’arresto e il rimpatrio di 22 italiani tra gli altri. In realtà manifestazioni si tengono ormai da giorni, anche nelle università e nelle stazioni ferroviarie, nelle piazze ecc. ed è crescente il numero delle amministrazioni comunali che indicono presìdi a sostegno dell’iniziativa umanitaria. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

