Sciopero generale disagi e rallentamenti per i viaggiatori

Non sono mancati momenti di tensione e anche disagi per chi oggi doveva spostarsi. Le voci dei viaggiatori alla stazione Termini di Roma.

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

"Questa giornata rende onore al nostro Paese". È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l'Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F

Una marea a Firenze per #Gaza nel giorno dello sciopero generale Cgil

Sciopero generale: a rischio scuola, ospedali, treni e autobus - Ferrovie: lo sciopero inizierà alle ore 21 di giovedì 2 ottobre, incrociandosi con uno sciopero già annunciato da un sindacato di base.

Sciopero generale, Romagna paralizzata: ripercussioni sulla Statale e l'A14 - Chiuso il tratto tra Bologna Borgo Panigale e San Lazzaro: Code e rallentamenti che si sono estesi fino a Rimini