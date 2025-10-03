Sciopero generale del 3 ottobre Napoli in piazza | Palestina Libera Stop al Genocidio

Già 35mila persone in piazza a Napoli per il sostegno al popolo palestinese: tantissimi gli studenti e i lavoratori che si sono uniti allo sciopero generale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c'è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor

A Roma è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni, trasporti e strade chiuse: notizie e aggiornamenti

Sciopero generale del 3 ottobre: coinvolti trasporti, sanità e scuola. Le indicazioni per ogni settore. I cortei a Genova e in Liguria - La protesta è stata valutata come illegittima dalla Commissione di garanzia sugli scioperi, che si è riunita oggi, per la "violazione dell'obbligo legale ...

Sciopero 3 ottobre 2025 e trasporti in Toscana: a rischio treni, bus e tramvia, orari e fasce garantite - Si prevedono anche cancellazioni di voli negli sali di Firenze e Pisa.