Sciopero generale dal Ridolfi programmati 15 voli Ryanair e seimila passeggeri stimati

Lo sciopero generale di oggi, venerdì, indetto da Cgil dopo gli arresti decisi dal governo israeliano ai danni dei componenti della Global Sumud Flotilla, si ripercuote anche sul transito all'aereo e soprattutto sull'aeroporto Ridolfi di Forlì. Infatti, sul sito è possibile monitorare gli arrivi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

A Roma è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni, trasporti e strade chiuse: notizie e aggiornamenti https://ift.tt/YztjATp - X Vai su X

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook

Sciopero generale 3 ottobre per Flotilla, quali sono i settori coinvolti e gli orari garantiti - Cgil e Usb hanno indetto una mobilitazione quando le imbarcazioni di aiuti per Gaza sono entrate in contatto con la marina israeliana in acque internazionali ... Secondo repubblica.it

Sciopero generale per Gaza del 22 settembre: a rischio treni e mezzi pubblici per 24 ore - Roma, 17 settembre 2025 – Sarà un lunedì intenso dal nord al sud Italia quello del 22 settembre per scuole, università, logistica e trasporti a causa dello sciopero generale di 24 ore indetto dai ... Si legge su quotidiano.net