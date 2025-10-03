Sciopero generale cortei in tutta Italia per Gaza
In tutta Italia circa 2 milioni di persone hanno aderito allo sciopero nazionale indetto dai sindacati. La mobilitazione ha creato ritardi ai trasporti e disagi alla circolazione. A Roma i manifestanti hanno invaso la carreggiata dell'A24, mentre a Milano una parte del corteo ha bloccato la tangenziale est. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
"Questa giornata rende onore al nostro Paese". È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l'Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F
Una marea a Firenze per #Gaza nel giorno dello sciopero generale Cgil - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ...
Gaza: sciopero generale al via, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. Caos treni, bloccato il porto di Livorno - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni.