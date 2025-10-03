In tutta Italia circa 2 milioni di persone hanno aderito allo sciopero nazionale indetto dai sindacati. La mobilitazione ha creato ritardi ai trasporti e disagi alla circolazione. A Roma i manifestanti hanno invaso la carreggiata dell'A24, mentre a Milano una parte del corteo ha bloccato la tangenziale est. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Sciopero generale, cortei in tutta Italia per Gaza