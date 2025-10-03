Sciopero generale Cgil | oltre 2 milioni in piazza adesione media al 60% Giovane donna ferita gravemente da un lacrimogeno a Bologna
La mobilitazione di oggi «è stata un successo": più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei che si sono svolti in oltre 100 città italiane per lo sciopero generale nazionale «in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali, per fermare il genocidio e a sostegno della popolazione di Gaza». Lo rende noto la Cgil. In 300 mila hanno percorso le vie della Capitale.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
"Questa giornata rende onore al nostro Paese". È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l'Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F
Sciopero generale, ventimila in marcia per bloccare Napoli
La Cgil: 'Oltre 2 milioni in 100 piazze'. Cariche in autostrada a Bologna, invasa la pista dell'aeroporto di Pisa. La diretta - Ritardi e cancellazioni alle stazioni in varie città
Sciopero generale, Cgil: oltre 2 milioni in piazza, adesione media al 60%. Giovane donna ferita gravemente da un lacrimogeno a Bologna - Una giovane donna colpita al volto da un lacrimogeno sparato dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni di ieri sera in zona stazione a Bologna è ricoverata all'ospedale Sant'Orsola con gravi d