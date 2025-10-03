La mobilitazione di oggi «è stata un successo": più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei che si sono svolti in oltre 100 città italiane per lo sciopero generale nazionale «in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali, per fermare il genocidio e a sostegno della popolazione di Gaza». Lo rende noto la Cgil. In 300 mila hanno percorso le vie della Capitale.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sciopero generale, Cgil: oltre 2 milioni in piazza, adesione media al 60%. Giovane donna ferita gravemente da un lacrimogeno a Bologna