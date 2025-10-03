Sciopero generale Cgil e Usb per Gaza scontro Landini-Salvini

Ildenaro.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 ott. (askanews) – Cortei in circa 100 piazze con migliaia di manifestanti da Nord a Sud per lo sciopero generale proclamato da Cgil, Usb e altre sigle sindacali di base (Cobas e Cub) a sostegno della Global Sumud Flotilla, contro il riarmo e il massacro di civili a Gaza. Una protesta che si sta svolgendo in modo ordinato, anche se non sono mancati momenti di tensione. A Torino c’è stato un lancio di oggetti all’indirizzo della polizia; a Firenze sono stati fatti esplodere petardi sui binari della stazione ferroviaria; a Bari ci sono invece state contestazioni davanti al consolato israeliano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

sciopero generale cgil usbCome sta andando lo sciopero generale di Cgil e Usb per Gaza - L'iniziativa era stata dichiarata illegittima dall'Autorità di garanzia sugli scioperi poiché non indetto con il preavviso necessario. Si legge su ilfoglio.it

sciopero generale cgil usbSciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Cgil Usb