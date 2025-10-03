Sciopero generale Cgil e Usb per Gaza scontro Landini-Salvini

Roma, 3 ott. (askanews) – Cortei in circa 100 piazze con migliaia di manifestanti da Nord a Sud per lo sciopero generale proclamato da Cgil, Usb e altre sigle sindacali di base (Cobas e Cub) a sostegno della Global Sumud Flotilla, contro il riarmo e il massacro di civili a Gaza. Una protesta che si sta svolgendo in modo ordinato, anche se non sono mancati momenti di tensione. A Torino c’è stato un lancio di oggetti all’indirizzo della polizia; a Firenze sono stati fatti esplodere petardi sui binari della stazione ferroviaria; a Bari ci sono invece state contestazioni davanti al consolato israeliano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it