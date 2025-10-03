Sciopero generale blocchi e deviazioni su strade e tangenziali

Manifestazioni su strade urbane, tangenziali, autostrade L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sciopero generale, blocchi e deviazioni su strade e tangenziali

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

“Questa giornata rende onore al nostro Paese”. È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l’Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F - X Vai su X

Sciopero generale, ventimila in marcia per bloccare Napoli https://www.napolitoday.it/cronaca/sciopero-generale-napoli-palestina.html - facebook.com Vai su Facebook

Monta la protesta, trasporti nel caos: bloccata la tangenziale Est a Milano - Lacrimogeni in tangenziale a Milano, cotro gli antagonisti che lanciano oggetti agli agen ... Segnala tio.ch

Sciopero, il no del Garante. Disordini e treni bloccati - La situazione precipita in serata: a Bologna scontri molto pesanti tra proPal e forze dell'ordine, esplodono bombe carta e in risposta vengono lanciati lacrimogeni. Da ilgazzettino.it