Sciopero generale bloccato il porto di Livorno A Roma treni cancellati e ritardi A Genova presidi e cortei Landini | Le piazze saranno strapiene
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook
Sciopero generale nazionale, domani trasporto pubblico a rischio. Dettagli su linee Atac e degli operatori privati, parcheggi di scambio, biglietterie, servizi Cotral, ferrovie Metromare e Roma-Viterbo su ? https://bit.ly/4o5O8Lw
Flotilla, corteo sindacati a Roma e manifestazioni in tutta Italia. Blocco accesso al porto di Livorno: stop traffico commerciale - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Si legge su ilmessaggero.it
Oggi sciopero generale. A Palermo cortei, scontri e proteste contro il “villaggio dell’Esercito” - Anche la Sicilia ha risposto in massa alla chiamata dello sciopero generale proclamato dai sindacati contro l’attacco alla Flotilla diretta a Gaza e in ... Segnala sicilianews24.it