Sciopero generale bloccato il porto di Livorno A Roma e Milano treni cancellati e ritardi A Genova presidi e cortei Landini | Le piazze saranno strapiene
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Sciopero generale e manifestazioni: treni in forte ritardo, a Livorno porto bloccato. LIVE
Sciopero 3 ottobre, la diretta: a Roma treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti. Porto bloccato a Livorno. Landini: «Piazze saranno strapiene»