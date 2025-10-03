Sciopero generale | bloccati porti stazioni autostrade e tangenziali

Oltre cento cortei in tutta Italia e un milione di persone scese in strada per protestare nel giorno dello sciopero generale indetto a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla e della popolazione della Striscia di Gaza. A Bologna scontri in A14 tra manifestanti e polizia: l’autostrada era stata chiusa per ragioni precauzionali ed è stata raggiunta dal corteo partito dal centro cittadino. Chiuso anche il raccordo di Casalecchio fra l’A1 e il bivio con la A14. Il corteo di Bologna mentre si dirige verso l’autostrada (Ansa). A Milano bloccata la Tangenziale Est. A Milano, dove i partecipanti al corteo sono 100 mila secondo la Cgil, manifestanti pro-Pal hanno bloccato la Tangenziale Est all’altezza dell’uscita di Lambrate: la strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

