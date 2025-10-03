Sciopero generale anche Reggio Calabria scende in piazza a sostegno del popolo palestinese

Sono oltre 15 mila le persone scese in piazza in Calabria nelle sei città (Catanzaro, Reggio, Vibo Valentia, Crotone, Cosenza e Lamezia Terme) coinvolte nelle manifestazioni organizzate nell'ambito dello sciopero indetto a sostegno del popolo palestinese e contro il fermo della Global Sumud. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c'è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor

3 ottobre, sciopero generale: tutti uniti al Porto di Gioia Tauro - "L’aggressione in mare aperto alla Global Sumud Flotilla da parte dello Stato di Israele rappresenta un atto di guerra contro l’umanità e contro il diritto internazionale. Secondo reggiotv.it

È il giorno dello sciopero generale per Gaza: proteste in tutta Italia - È in atto in tutta Italia lo sciopero generale indetto da più sigle sindacali in protesta con quanto sta accadendo in Palestina e in seguito al blocco da parte di Israele della Flotilla diretta a Gaza ... Lo riporta corrieredellacalabria.it