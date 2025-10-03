Sciopero generale anche Novara scende in strada per la Palestina
Anche Novara oggi, venerdì 3 ottobre, è scesa in strada per protestare contro il blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte delle forze armate israeliane e manifestare solidarietà al popolo palestinese.Il corteo, organizzato in occasione dello sciopero generale indetto dalla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
"Questa giornata rende onore al nostro Paese". È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l'Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F
Sciopero generale, ventimila in marcia per bloccare Napoli
Sciopero generale, Piffero (Cgil): «La Flottilla non è un’avventura, la voce del lavoro contro la guerra». - Dopo la manifestazione degli studenti in programma al mattino in piazza Matteotti, alle 17 partirà da piazza Cavour il corteo indetto dalla CGIL Novara e V ... lavocedinovara.com scrive
Attacco alla Flotilla, anche a Novara lo sciopero generale - É stato indetto per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre, lo sciopero generale nazionale di tutti i settori, pubblici e privati a seguito dell’aggressione contro le navi civili della Freedom ... Come scrive lavocedinovara.com