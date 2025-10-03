Sciopero generale al Teatro Regio salta la prima di Falstaff

Salta al Teatro Regio di Parma la prima di Falstaff, prevista oggi, venerdì 3 ottobre, alle  20. La cancellazione dell'evento a causa dello sciopero generale di oggi. Pertanto, la recita è cancellata per causa di forza maggiore.Dal 7 al 22 ottobre sarà possibile richiedere il rimborso dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

