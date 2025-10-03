Sciopero generale al Teatro Regio salta la prima di Falstaff
Salta al Teatro Regio di Parma la prima di Falstaff, prevista oggi, venerdì 3 ottobre, alle 20. La cancellazione dell'evento a causa dello sciopero generale di oggi. Pertanto, la recita è cancellata per causa di forza maggiore.Dal 7 al 22 ottobre sarà possibile richiedere il rimborso dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
“Questa giornata rende onore al nostro Paese”. È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l’Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F - X Vai su X
Sciopero generale, ventimila in marcia per bloccare Napoli https://www.napolitoday.it/cronaca/sciopero-generale-napoli-palestina.html - facebook.com Vai su Facebook
