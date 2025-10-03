Sciopero generale al Teatro Regio salta la prima di Falstaff
Salta al Teatro Regio di Parma la prima di Falstaff, prevista oggi, venerdì 3 ottobre, alle 20. La cancellazione dell'evento a causa dello sciopero generale di oggi. Pertanto, la recita è cancellata per causa di forza maggiore.Dal 7 al 22 ottobre sarà possibile richiedere il rimborso dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
LIVORNO | 03.10.2025 | SCIOPERO GENERALE L'arrivo del corteo studentesco! #FreePalestine #StopTheGenocideOfPalestinians - facebook.com Vai su Facebook
Perché sono una signora e non ho voluto discutere. Però ecco, se chi va in missione umanitaria "se la va a cercare", anche tu che in macchina resti bloccato durante uno sciopero generale annunciato te la sei andata a cercare. Non puoi lamentarti. - X Vai su X
Sciopero generale, bandiera di Gaza davanti al Teatro Regio. Cancellata la prima del Falstaff: parlano i rappresentanti dei lavoratori - Video - E' stato allestito un presidio con la bandiera di Gaza davanti al Teatro Regio, dove è saltata la prima di Falstaff nel giorno dello sciopero generale a sostegno della Flotilla. Da gazzettadiparma.it
Lo sciopero fa saltare la prima del Falstaff al Teatro Regio - Ecco come chiedere il rimborso del biglietto - Il Teatro Regio ha reso noto che, "in ragione dello sciopero generale indetto per l'intera giornata odierna, non sarà possibile mettere in scena ... Da gazzettadiparma.it