Sciopero generale al Teatro Regio salta la prima di Falstaff

Parmatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salta al Teatro Regio di Parma la prima di Falstaff, prevista oggi, venerdì 3 ottobre, alle  20. La cancellazione dell'evento a causa dello sciopero generale di oggi. Pertanto, la recita è cancellata per causa di forza maggiore.Dal 7 al 22 ottobre sarà possibile richiedere il rimborso dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

