Sciopero generale affondo di Piantedosi sulla Cgil | Voleva la rivolta sociale ringrazio le forze dell’ordine

Com’è andato lo sciopero generale per Gaza? «Dipende dai punti di vista», rileva il ministro dell’Interno in quota Lega Matteo Piantedosi. Ha appena lasciato il palchetto della Leopolda 13 a Firenze, un’oretta a conversare col padrone di casa e di Italia viva Matteo Renzi, quando smonta la narrazione di giornata della Cgil di Maurizio Landini. Che pontifica la mobilitazione di ieri «senza precedenti» in tutta Italia di «giovani che chiedono un futuro di pace e di giustizia sociale», con «più di 2 milioni di persone in oltre piazze». Non per il Viminale, che dispone di un pallottoliere differente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

