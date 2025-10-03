Sciopero generale a Torino migliaia in marcia per Gaza e contro Bezos

Torino è oggi attraversata da una lunga giornata di mobilitazione in occasione dello sciopero generale proclamato a livello nazionale dopo l’assalto alla Global Sumud Flotilla e con l’obiettivo di manifestare solidarietà al popolo palestinese. Fin dal mattino migliaia di persone si sono radunate in piazza Palazzo di Città, punto di partenza del corteo principale promosso . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

sciopero generale torino migliaiaSciopero generale, piazze piene in decine di città. “A Milano siamo in 100mila”. Almeno 60mila a Roma. Decine di migliaia gli studenti - C’è anche Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, al corteo in partenza da piazza Vittorio a Roma, accolta dagli applausi dei manifestanti. Da ilfattoquotidiano.it

sciopero generale torino migliaiaSciopero generale per la Flottilla. Bloccato il porto di Livorno, disagi per i treni. La diretta dalle città - Dovrebbero iniziare intanto oggi in Israele le visite consolari per i 40 italiani fermati della Flotilla. Secondo ansa.it

