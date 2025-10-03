Sciopero generale a Torino migliaia in marcia per Gaza e contro Bezos
Torino è oggi attraversata da una lunga giornata di mobilitazione in occasione dello sciopero generale proclamato a livello nazionale dopo l’assalto alla Global Sumud Flotilla e con l’obiettivo di manifestare solidarietà al popolo palestinese. Fin dal mattino migliaia di persone si sono radunate in piazza Palazzo di Città, punto di partenza del corteo principale promosso . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Come sta andando lo sciopero generale di Cgil e Usb per Gaza. - X Vai su X
la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale, piazze piene in decine di città. “A Milano siamo in 100mila”. Almeno 60mila a Roma. Decine di migliaia gli studenti - C’è anche Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, al corteo in partenza da piazza Vittorio a Roma, accolta dagli applausi dei manifestanti. Da ilfattoquotidiano.it
Sciopero generale per la Flottilla. Bloccato il porto di Livorno, disagi per i treni. La diretta dalle città - Dovrebbero iniziare intanto oggi in Israele le visite consolari per i 40 italiani fermati della Flotilla. Secondo ansa.it