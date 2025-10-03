Sciopero generale a Roma il corteo blocca la tangenziale in direzione autostrada | le immagini

Il corteo dello sciopero generale, che da Piazza dei Cinquecento è giunto fino al quartiere San Lorenzo a Roma, passando per il ministero dei Trasporti è ora salito sulla rampa della tangenziale Est, adiacente il cimitero Verano in direzione autostrada A24. Migliaia di persone stanno marciando pacificamente con bandiere della Palestina e dei sindacati, con fumogeni rossi in testa al corteo. Le camionette della Polizia hanno bloccato gli ingressi della vicina stazione Tiburtina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero generale, a Roma il corteo blocca la tangenziale in direzione autostrada: le immagini

