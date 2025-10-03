Sciopero generale a Roma | alla Sapienza ingressi bloccati e rogo di pneumatici tensioni nei licei
Gli ingressi della Sapienza di piazzale Aldo Moro bloccati e pneumatici dati alle fiamme. Sullo sfondo le bandiere palestinesi. La giornata di sciopero per Gaza nelle scuole e nelle università è iniziata all’alba.Attivisti di Cambiare Rotta si sono riuniti davanti alla Città universitaria. 🔗 Leggi su Romatoday.it
