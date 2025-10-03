Sciopero generale a Roma | alla Sapienza ingressi bloccati e rogo di pneumatici tensioni nei licei

Gli ingressi della Sapienza di piazzale Aldo Moro bloccati e pneumatici dati alle fiamme. Sullo sfondo le bandiere palestinesi. La giornata di sciopero per Gaza nelle scuole e nelle università è iniziata all’alba.Attivisti di Cambiare Rotta si sono riuniti davanti alla Città universitaria. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

PODCAST | Meloni attacca Flotilla, scontro sullo sciopero generale. Proteste pro Pal nelle principali città italiane. #ANSA - X Vai su X

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook

A Roma è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni, trasporti e strade chiuse: notizie e aggiornamenti - in in diversi punti della capitale, traffico rallentato e modifiche al trasporto pubblico. Segnala romatoday.it

Sciopero 3 ottobre, a Roma treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti. Disagi a Termini - Treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti alla stazione Termini di Roma nel giorno dello sciopero generale indetto per solidarietà alla Global Sumud Flotilla. Da ilmessaggero.it