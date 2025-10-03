Sciopero generale a Napoli partito il corteo per la Palestina | circa 20mila in piazza
Sono circa 20mila i manifestanti che stanno sfilando in corteo, per le strade di Napoli, in occasione dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali Cigl e USB a sostegno della Global Sumud Flotilla e della popolazione palestinese di Gaza. Il raduno è partito intorno alle 10 da piazza Garibaldi per poi proseguire su Corso Umberto, all’indomani di un altro corteo che nella serata di ieri ha portato al blocco dell’autostrada nei pressi del porto. Prosegue, quindi, anche la mobilitazione permanente indetta dagli studenti, presenti in piazza, che hanno occupato le sedi di Palazzo Giusso e Porta di Massa delle Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Orientale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
