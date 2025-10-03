Sciopero generale a Napoli i manifestanti entrano nel porto | le immagini
I manifestanti in corteo a Napoli per lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb a sostegno della Flotilla e di Gaza è entrato nel porto attraversando il varco Immacolatella. Il corteo avrebbe dovuto percorrere corso Umberto I per raggiungere piazza Municipio e concludersi a piazza del Plebiscito, ma all’altezza di piazza Nicola Amore ha cambiato improvvisamente percorso. Dopo aver percorso un tratto di via Marina, i manifestanti sono entrati nel porto con l’intenzione di occuparlo e bloccarne le attività commerciali. Secondo la Cgil Campania i manifestanti sono oltre 50mila. I manifestanti hanno superato il cordone delle forze dell’ordine che impediva l’accesso al porto commerciale partenopeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
