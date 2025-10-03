Sciopero generale a Milano il corteo per Gaza si dispiega per chilometri tra le strade della città – Video

Venerdì 3 ottobre è stata proclamata una giornata di sciopero generale a sostegno della Global Sumud Flotilla, bloccata dall’esercito israeliano, e del popolo palestinese. Le immagini del corteo, che si sta dispiegando per chilometri, partito a Milano da porta Venezia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero generale, a Milano il corteo per Gaza si dispiega per chilometri tra le strade della città – Video

