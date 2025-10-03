Sciopero generale | a Milano chiudono due linee della metro Atm

Milanotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli effetti dello sciopero generale di venerdì 3 ottobre sulla mobilità dei mezzi pubblici di Milano inizia a partire dalle 18. Atm ha informato infatti che dopo una mattinata senza chiusure, dalle 18 chiudono la metro rossa, M1, e la metro gialla, M3.Le linee della metro aperteLe altre linee, M2. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

sciopero generale milano chiudonoA Milano per sciopero chiudono due linee della metropolitana - A Milano dalle 18 per lo sciopero generale nazionale chiudono due linee della metropolitana, la M1 e la M3. Secondo ansa.it

Sciopero generale: a Milano chiudono due linee della metro Atm - Gli effetti dello sciopero generale di venerdì 3 ottobre sulla mobilità dei mezzi pubblici di Milano inizia a partire dalle 18. Da milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Milano Chiudono