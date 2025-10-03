Sciopero generale a Livorno bloccato l’accesso al porto | lunghe file di camion bloccato il traffico commerciale – Video

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico commerciale completamente bloccato in ingresso e in uscita dalla zona nord del porto di Livorno con lunghe file di mezzi pesanti e tir intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci a causa dei manifestanti pro Pal che, come annunciato da Usb, hanno invaso dalle 6 di stamattina, con un presidio, le carreggiate del grande nodo viario di fronte al varco Zara di accesso al porto. I manifestanti hanno posizionato transenne e acceso fuochi per impedire il passaggio dei veicoli compresi quelli di passeggeri ai traghetti. Proteste di camionisti e automobilisti, ma in quella zona della città non si passa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

