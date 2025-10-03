Sciopero generale a Livorno bloccato l’accesso al porto | lunghe file di camion bloccato il traffico commerciale – Video

Traffico commerciale completamente bloccato in ingresso e in uscita dalla zona nord del porto di Livorno con lunghe file di mezzi pesanti e tir intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci a causa dei manifestanti pro Pal che, come annunciato da Usb, hanno invaso dalle 6 di stamattina, con un presidio, le carreggiate del grande nodo viario di fronte al varco Zara di accesso al porto. I manifestanti hanno posizionato transenne e acceso fuochi per impedire il passaggio dei veicoli compresi quelli di passeggeri ai traghetti. Proteste di camionisti e automobilisti, ma in quella zona della città non si passa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero generale, a Livorno bloccato l’accesso al porto: lunghe file di camion, bloccato il traffico commerciale – Video

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

A Roma è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni, trasporti e strade chiuse: notizie e aggiornamenti https://ift.tt/YztjATp - X Vai su X

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per la Flottilla. Bloccato il porto di Livorno, disagi per i treni. La diretta dalle città - Dovrebbero iniziare intanto oggi in Israele le visite consolari per i 40 italiani fermati della Flotilla. Si legge su ansa.it

Sciopero generale, bloccato il porto di Livorno. A Roma e Milano treni cancellati e ritardi. A Genova presidi e cortei. Landini: “Le piazze saranno strapiene” - Lo rende noto Atm, l’azienda di trasporti pubblici milanese, fornendo un aggiornamento sullo sciopero generale nazionale di oggi. ilfattoquotidiano.it scrive