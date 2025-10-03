Sciopero generale a Bologna migliaia di persone nelle strade del centro | sventola la bandiera palestinese sulla fontana del Nettuno

Sono migliaia i manifestanti che questa mattina si sono dati appuntamento in piazza Malpighi, a Bologna, per partecipare alla manifestazione organizzata dalla Cgil in occasione dello sciopero generale per Gaza. Dalle scuole cittadine si sono mossi cortei di studenti per raggiungere il corteo. Sono tante le realtà che hanno chiuso le porte per un giorno, a partire da molti istituti scolastici di Bologna e della provincia, passando per i luoghi della cultura come il cinema Modernissimo, la Cineteca e diversi teatri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

