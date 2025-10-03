Sciopero generale 3 ottobre stop a trasporti scuole e sanità; oltre 100 cortei per Gaza e Flotilla contro genocidio Salvini minaccia | Chi blocca Paese pagherà personalmente

L’iniziativa, annunciata dalla Cgil “in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e a sostegno della popolazione di Gaza” e contro il genocidio, nonostante la dichiarata illegittimità evidenziata dal Garante, porta in piazza oltre 100 cortei. La sigla sindacale precisa che saranno comunque garan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sciopero generale 3 ottobre, stop a trasporti, scuole e sanità; oltre 100 cortei per Gaza e Flotilla contro genocidio, Salvini minaccia: “Chi blocca Paese pagherà personalmente”

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook

Sciopero generale nazionale, domani trasporto pubblico a rischio. Dettagli su linee Atac e degli operatori privati, parcheggi di scambio, biglietterie, servizi Cotral, ferrovie Metromare e Roma-Viterbo su ? https://bit.ly/4o5O8Lw - X Vai su X

Sciopero oggi venerdì 3 ottobre: Atm e Trenord, la situazione dei trasporti in Lombardia - Giornata difficile sul fronte degli spostamenti a causa della mobilitazione generale indetta a sostegno della Flotilla, aggredita da Israele in acque internazionali. Si legge su ilgiorno.it

Sciopero generale, le piazze per Gaza in tutta Italia. Liberati i 4 parlamentari della Flotilla - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo». Si legge su editorialedomani.it