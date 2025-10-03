Sciopero generale 3 ottobre scontri in tangenziale a Bologna

Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Bologna durante il corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla nel giorno dello sciopero generale. Alcuni dimostranti con il volto coperto hanno forzato il cordone per cercare di avanzare in Tangenziale e le forze dell’ordine hanno effettuato delle cariche. Gli agenti hanno caricato con i manganelli i manifestanti scesi in corteo. “Vergogna” hanno risposto i manifestanti contro le forze dell’ordine. Per cercare di disperderli, gli agenti in tenuta antisommossa hanno lanciato lacrimogeni contro i manifestanti, che a loro volta hanno risposto con il lancio di oggetti contro polizia e carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

