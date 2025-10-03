“E’ una giornata di sciopero e di mobilitazione per Gaza, per dire Palestina libera, per solidarietà agli attivisti e alle attiviste della Flotilla, che hanno subito dalla presidente Meloni attacchi più duri e parole più dure di quante ne abbia mai avute per i crimini di Netanyahu a Gaza, come in Cisgiordania”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, alla manifestazione a Roma in occasione dello sciopero generale dei lavoratori in solidarietà a Global Sumud Flotilla indetto dalla Cgil. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero generale 3 ottobre, Schlein: “Giornata per dire Palestina libera”