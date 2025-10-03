Sciopero generale 3 ottobre Schlein | Giornata per dire Palestina libera
“E’ una giornata di sciopero e di mobilitazione per Gaza, per dire Palestina libera, per solidarietà agli attivisti e alle attiviste della Flotilla, che hanno subito dalla presidente Meloni attacchi più duri e parole più dure di quante ne abbia mai avute per i crimini di Netanyahu a Gaza, come in Cisgiordania”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, alla manifestazione a Roma in occasione dello sciopero generale dei lavoratori in solidarietà a Global Sumud Flotilla indetto dalla Cgil. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
A Roma è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni, trasporti e strade chiuse: notizie e aggiornamenti https://ift.tt/YztjATp - X Vai su X
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale oggi 3 ottobre, chi si ferma: orari e fasce di garanzia. Da Roma a Milano, da Firenze a Torino: lo stop dei trasporti - lo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà alla Flotilla, giudicato dal garante illegittimo per mancato preavviso. Da ilmessaggero.it
Sciopero oggi venerdì 3 ottobre, la situazione dei trasporti: treni cancellati, la metropolitana resta aperta - Giornata difficile sul fronte degli spostamenti a causa della mobilitazione generale indetta a sostegno della Flotilla, aggredita da Israele in acque internazionali. Scrive ilgiorno.it