Sciopero generale 3 ottobre Salvini insiste | Valuterò sanzioni oltre i 2mila€ poi attacca Landini | Se lo organizza lui paghi lui – VIDEO

Il vicepremier ha puntato il dito contro i sindacati e contro Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, accusato di non assumersi la responsabilità dei disagi arrecati a milioni di cittadini. “Chi restituisce la giornata di lavoro al milione di italiani che oggi non potranno prendere il tren. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sciopero generale 3 ottobre, Salvini insiste: "Valuterò sanzioni oltre i 2mila€", poi attacca Landini: "Se lo organizza lui, paghi lui" – VIDEO

