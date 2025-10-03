Sciopero generale 3 ottobre ritardi e cancellazioni a Roma Termini

Alla stazione di Roma Termini si registrano cancellazioni e ritardi fino a 80 minuti per lo sciopero generale indetto dalla Cgil e dalla Usb per Gaza e per la Sumud Flotilla. Chiuse le cancellate laterali: per accedere allo scalo ferroviario, i viaggiatori passano attraverso dei varchi lasciati aperti. In piazzale dei Cinquecento, di fronte a Termini, atteso il concentramento dei manifestanti del corteo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero generale 3 ottobre, ritardi e cancellazioni a Roma Termini

