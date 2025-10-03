Sciopero generale 3 ottobre per il Garante è illegittimo | Il problema è il mancato preavviso non stiamo giudicando le motivazioni dello sciopero

La Commissione di Garanzia degli scioperi ha dichiarato illegittima l'astensione dal lavoro proclamata da USB e CGIL per il 3 ottobre 2025, in seguito all'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Lo sciopero generale è legittimo? Cosa dice la legge e le posizioni di Garante e sindacati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lo sciopero generale è legittimo? Come scrive tg24.sky.it

