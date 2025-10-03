Sciopero generale 3 ottobre Landini | Impugneremo eventuali sanzioni E risponde a Meloni su weekend lungo

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in piazza a Roma in occasione dello s ciopero generale del 3 ottobre proclamato proprio dal suo sindacato e dall’Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e della popolazione palestinese di Gaza. “Nessuna preoccupazione, se ci saranno tentativi di sanzioni noi difenderemo tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici e impugneremo eventuali sanzioni contro la nostra organizzazione”, ha dichiarato il leader del sindacato dopo che il Garante ha dichiarato illegittimo questo sciopero e dopo gli attacchi del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Un governo intelligente dovrebbe essere orgoglioso di questa manifestazioni perché difendono l’umanità, la solidarietà”, ha proseguito Landini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

