Sciopero generale 3 ottobre Landini | Impugneremo eventuali sanzioni E risponde a Meloni su weekend lungo
Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in piazza a Roma in occasione dello s ciopero generale del 3 ottobre proclamato proprio dal suo sindacato e dall’Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e della popolazione palestinese di Gaza. “Nessuna preoccupazione, se ci saranno tentativi di sanzioni noi difenderemo tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici e impugneremo eventuali sanzioni contro la nostra organizzazione”, ha dichiarato il leader del sindacato dopo che il Garante ha dichiarato illegittimo questo sciopero e dopo gli attacchi del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Un governo intelligente dovrebbe essere orgoglioso di questa manifestazioni perché difendono l’umanità, la solidarietà”, ha proseguito Landini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
A Roma è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni, trasporti e strade chiuse: notizie e aggiornamenti https://ift.tt/YztjATp - X Vai su X
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale oggi 3 ottobre, chi si ferma: orari e fasce di garanzia. Da Roma a Milano, da Firenze a Torino: lo stop dei trasporti - lo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà alla Flotilla, giudicato dal garante illegittimo per mancato preavviso. Scrive ilmessaggero.it
Sciopero oggi venerdì 3 ottobre, la situazione dei trasporti: treni cancellati, la metropolitana resta aperta - Giornata difficile sul fronte degli spostamenti a causa della mobilitazione generale indetta a sostegno della Flotilla, aggredita da Israele in acque internazionali. Secondo ilgiorno.it