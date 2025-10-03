Sciopero generale 3 ottobre i manifestanti | Questa giornata la paghiamo con le nostre tasche

E’ stato raccolto da migliaia di persone l’appello della Cgil Lazio per un corteo partito da Piazza Vittorio e diretto a Piazza dei Cinquecento, a Roma, dove si concentrano tutte le altre realtà che hanno aderito alla giornata di sciopero generale in solidarietà con Gaza. Tiene banco la polemica sulle parole della premier Meloni che ha parlato di un’occasione per chi sciopera di prendersi il weekend lungo. Parole che hanno infiammato la piazza: “A noi non regala nulla nessuno questa giornata la paghiamo con le nostre tasche” è il pensiero comune dei manifestanti in piazza. Il corteo aperto dal segretario della Cgil Maurizio Landini, accompagnato da tutti i leader dell’opposizione tranne Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero generale 3 ottobre, i manifestanti: “Questa giornata la paghiamo con le nostre tasche”

